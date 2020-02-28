Российский дипломат: Роль Баку на фоне обострения между Москвой и Анкарой - уникальна

Авторитет азербайджанской дипломатии поможет найти выход из сложившейся в Сирии ситуации и сблизить позиции Москвы и Анкары в сирийском вопросе.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Бакланов в ходе видеомоста Москва-Баку, посвященного итогам визита президента Турции Реджеп Таййип Эрдогана в Баку и ситуации, сложившейся в Сирии.

"Сегодня внимание всего мира приковано к Сирии. Позицию, которую занимает наши азербайджанские коллеги, интересна России, потому что Баку играет стабилизирующую роль в регионе, и в России удовлетворены такой позицией", - заявил А.Бакланов.

По его словам, сегодня Турция выдвинулась в качестве одного из главных игроков в Сирии. "Стороны конфликта в Сирии подошли к черте, когда уже имеется военное противостояние, но никто из игроков не заинтересован в конфликте", - подчеркнул председатель Совета. Он выразил мнение, что в условиях обострения отношений между Россией и Турцией роль Баку может быть поистине уникальной.

"Я не говорю, чтобы Баку играл посредническую роль, но он может помочь стабилизировать крайне опасную ситуация в Идлибе, которая впервые сложилась в период длительного времени. Баку имеет особые, доверительные отношения с РФ и Турцией и может помочь найти выход из ситуации", - подчеркнул А.Бакланов.