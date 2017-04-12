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    Роберт Секута: Вашингтон надеется на поддержку Баку в пресечении недопустимых действий Башара Асада

    Американский посол назвал возмутительными действия Асада против своего народа

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Вашингтон надеется на поддержку Баку в пресечении недопустимых действий со стороны Башара Асада.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута на мероприятии, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    Американский посол назвал возмутительными действия Асада против своего народа.

    "Есть заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии и предпринятые шаги президента Трампа. Нет необходимости в дополнительных комментариях", - отметил Секута.

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