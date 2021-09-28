Роберт Секута: США могут способствовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией

«Соединенные Штаты должны использовать свое влияние на Баку и Ереван, с целью создать благоприятные условия для лидеров обеих стран, где можно договориться о мире, стабильности и устойчивой безопасности».

Соединенные Штаты должны использовать свое влияние в регионе, чтобы создать благоприятные условия лидерам Азербайджана и Армении для достижения мира, стабильности и устойчивой безопасности в двусторонних отношениях.

Как сообщает Report, об этом в статье под названием «Америка может укрепить нестабильный мир между Азербайджаном и Арменией» написал член консультативного совета Caspian Policy Center и бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Секута отметил, что США должны работать с двумя странами над открытием новых транспортных и коммуникационных узлов на Южном Кавказе.

"Это создаст условия для деловых возможностей, экономического развития и благополучия и армян, и азербайджанцев", - отметил он, добавив, что это еще более значимо для Армении, находящейся в изоляции из-за нагорно-карабахского конфликта.

В ответ на китайскую инициативу «Один пояс, один путь», подобные проекты будут стимулировать экономическое развитие на Кавказе и в Центральной Азии. Причем это не потребует от США значительных затрат либо ресурсов, лишь небольшой инициативы и усилий.

По его словам, десятилетия конфликта, страха и ненависти мешают многим армянам и азербайджанцам не только доверять друг другу, но и узнавать друг друга. "Соединенные Штаты должны сотрудничать с Арменией и Азербайджаном, чтобы наладить личные связи для изучения конкретных вопросов и разработать возможные подходы к их решению. Опыт Северной Ирландии и других конфликтов показывает, что такие программы могут принести значительную пользу", - говорится в статье.