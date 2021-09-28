О нас
Report Georgia
Аудио новости

Роберт Секута: США могут способствовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией

Роберт Секута: США могут способствовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией «Соединенные Штаты должны использовать свое влияние на Баку и Ереван, с целью создать благоприятные условия для лидеров обеих стран, где можно договориться о мире, стабильности и устойчивой безопасности».
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 14:34
Роберт Секута: США могут способствовать достижению мира между Азербайджаном и Арменией

Соединенные Штаты должны использовать свое влияние в регионе, чтобы создать благоприятные условия лидерам Азербайджана и Армении для достижения мира, стабильности и устойчивой безопасности в двусторонних отношениях.

Как сообщает Report, об этом в статье под названием «Америка может укрепить нестабильный мир между Азербайджаном и Арменией» написал член консультативного совета Caspian Policy Center и бывший посол США в Азербайджане Роберт Секута.

Секута отметил, что США должны работать с двумя странами над открытием новых транспортных и коммуникационных узлов на Южном Кавказе.

"Это создаст условия для деловых возможностей, экономического развития и благополучия и армян, и азербайджанцев", - отметил он, добавив, что это еще более значимо для Армении, находящейся в изоляции из-за нагорно-карабахского конфликта.

В ответ на китайскую инициативу «Один пояс, один путь», подобные проекты будут стимулировать экономическое развитие на Кавказе и в Центральной Азии. Причем это не потребует от США значительных затрат либо ресурсов, лишь небольшой инициативы и усилий.

По его словам, десятилетия конфликта, страха и ненависти мешают многим армянам и азербайджанцам не только доверять друг другу, но и узнавать друг друга. "Соединенные Штаты должны сотрудничать с Арменией и Азербайджаном, чтобы наладить личные связи для изучения конкретных вопросов и разработать возможные подходы к их решению. Опыт Северной Ирландии и других конфликтов показывает, что такие программы могут принести значительную пользу", - говорится в статье.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке US should work with both Armenia and Azerbaijan to open communication action links, Cekuta says
Версия на азербайджанском языке Robert Sekuta: "ABŞ kommunikasiyaların açılması üçün Azərbaycan və Ermənistanla müştərək çalışmaldır"

Экслюзивные новости

Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
Советник Эрдогана: Победа в Карабахской войне показала силу армии Азербайджана
28 сентября 2021 г. 00:12
В память о героях…  
ФотоВ память о героях…  
27 сентября 2021 г. 15:30
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
Украинские эксперты и журналисты выступили с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны
27 сентября 2021 г. 11:03
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
Группа украинских депутатов выступила с заявлением в связи с годовщиной Отечественной войны в Азербайджане
27 сентября 2021 г. 09:42
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
Мевлют Чавушоглу: Если Армения выполнит условия, то границы могут быть открыты
24 сентября 2021 г. 10:50
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
Первое заседание осенней сессии Милли Меджлиса пройдет в конце сентября
23 сентября 2021 г. 12:22
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
Юрий Камельчук: Союз Киев-Анкара-Баку является наиболее значимым
22 сентября 2021 г. 15:09
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
Представитель офиса президента Украины приглашает SOCAR к разработке месторождений в Закарпатье
21 сентября 2021 г. 14:00
Вершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
ФотоВершины Шуши больше не покрыты туманом - РЕПОРТАЖ
20 сентября 2021 г. 18:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi