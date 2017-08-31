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    Посол: Поддержка усилий по диверсификации экономики Азербайджана - главный приоритет посольства США

    Как и в Азербайджане, в штате Мэн сельское хозяйство является важным источником заработка и способом поддержания традиций

    Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Поддержка усилий по диверсификации экономики Азербайджана является главным приоритетом посольства США и USAID и меня лично.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт посольства США в Азербайджане, об этом в своей статье написал посол этой страны Роберт Секута.

    По его словам, во время посещения им штата Мэн, где он имеет свою ферму по разведению саженцев, Азербайджан никогда не покидал его мысли: "Общаясь с жителями Мэна, я обратил внимание, как много общего имеют фермеры из Мэна и Азербайджана. Выращивание яблок, разведение коз, овец и коров также важно в Мэне, как и в Азербайджане. Так же как и в Азербайджане, фермеры Мэна гордятся качеством и свежестью местной продукции фермы. Как и в Азербайджане, в штате Мэн сельское хозяйство - особенно малые фермы - являются важным источником заработка и способом для поддержания традиций". 

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