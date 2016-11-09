Роберт Секута: "Отношения США с Азербайджаном будут продолжены"

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ "Ни один из кандидатов в президенты США пока полностью не определился со своей будущей политикой".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его слова, кандидат, избранный президентом США, определится с этим вопросом в течение переходного времени, которое продлится до 20 января.

Р.Секута подчеркнул, что отношения США с Азербайджаном будут продолжены: "У нас с Азербайджаном долгосрочное сотрудничество в области безопасности, энергетики, диверсификации экономики, борьбы с коррупцией".