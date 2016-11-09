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    Роберт Секута: "Отношения США с Азербайджаном будут продолжены"

    У нас с Азербайджаном долгосрочное сотрудничество в области безопасности, энергетики, диверсификации экономики, борьбы с коррупцией

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ "Ни один из кандидатов в президенты США пока полностью не определился со своей будущей политикой". 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал посол США в Азербайджане Роберт Секута. 

    По его слова, кандидат, избранный президентом США, определится с этим вопросом в течение переходного времени, которое продлится до 20 января. 

    Р.Секута подчеркнул, что отношения США с Азербайджаном будут продолжены: "У нас с Азербайджаном долгосрочное сотрудничество в области безопасности, энергетики, диверсификации экономики, борьбы с коррупцией". 

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