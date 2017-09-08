Роберт Секута: Азербайджан - одна из немногих стран, где Россия и США активно работают вместе для урегулирования конфликта

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан - одна из немногих стран, где Россия и США активно работают вместе для урегулирования регионального конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на Lincoln County News, об этом говорится в статье посла США в Азербайджане Роберта Секуты.

"США работают с Францией и Россией по нахождению дипломатического решения конфликта. Послы имеют силу собрать лидеров двух стран вместе. Тем не менее, его решение зависит от самих лидеров Азербайджана и Армении", - заявил посол.

В своей статье посол предоставляет информацию об истории нагорно-карабахского конфликта, а также называет Азербайджан важным партнером по борьбе с терроризмом.

Далее Р. Секута сообщил о крупных проектах в области нефтегазовой промышленности, реализуемых совместно с Азербайджаном, отметив проект ТАР стоимостью 40 млрд долларов.

В статье Р. Секута также рассказал о природных богатствах Азербайджана.