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    Роберт Секута: Азербайджан - одна из немногих стран, где Россия и США активно работают вместе для урегулирования конфликта

    Послы имеют силу собрать лидеров двух стран вместе

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджан - одна из немногих стран, где Россия и США активно работают вместе для урегулирования регионального конфликта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Lincoln County News, об этом говорится в статье посла США в Азербайджане Роберта Секуты.

    "США работают с Францией и Россией по нахождению дипломатического решения конфликта. Послы имеют силу собрать лидеров двух стран вместе. Тем не менее, его решение зависит от самих лидеров Азербайджана и Армении", - заявил посол.

    В своей статье посол предоставляет информацию об истории нагорно-карабахского конфликта, а также называет Азербайджан важным партнером по борьбе с терроризмом.

    Далее Р. Секута сообщил о крупных проектах в области нефтегазовой промышленности, реализуемых совместно с Азербайджаном, отметив проект ТАР стоимостью 40 млрд долларов.

    В статье Р. Секута также рассказал о природных богатствах Азербайджана.

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