Роберт Катлер: Франция пытается занять место России на Южном Кавказе

Франция вполне может занять место России на Южном Кавказе, пытаясь обойти Турцию и противостоя при этом Великобритании.

Франция вполне может занять место России на Южном Кавказе, пытаясь обойти Турцию и противостоять Великобритании.

Об этом Report заявил бывший старший научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований Карлтонского университета, а в прошлом член Канадского института глобальных отношений Роберт М.Катлер.

По его словам, официальный Париж считает позицию Великобритании в Азербайджане влиятельной благодаря длительному присутствую BP в энергетическом секторе нашей страны.

"Многие в армянской диаспоре продолжают верить в то, что они могут повлиять каким-то образом на Азербайджан. Разочаровавшись в возможности использовать Россию для этого, они теперь стремятся настроить США и ЕС против Азербайджана. На эти настроения теперь влияет и французская инициатива, проявившаяся после подписания контракта на продажу оружия Армении", - отметил Катлер.

По мнению эксперта, учитывая уменьшение влияния России в Грузии и понимание того, что Азербайджан будет придерживаться сбалансированного подхода, армянская диаспора, к которой присоединились некоторые и в самой Армении, мотивируемые элитными политическими кругами Франции, рассматривает Армению как ворота для "входа" на Южный Кавказ для реализации своих планов.