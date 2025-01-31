Роберт Катлер: Армения будет зависеть от Франции во всех сферах в ближайшем будущем

По мере расширения военного сотрудничества с Францией в предстоящие годы, Армения впадет в сильную зависимость от этой страны во всех сферах.

По мере расширения военного сотрудничества с Францией в предстоящие годы, Армения впадет в сильную зависимость от этой страны во всех сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший старший научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований Карлтонского университета Роберт М. Катлер, выступая в режиме видеосвязи на конференции "Франция и армяно-азербайджанский конфликт"

Он отметил, что попытки вмешательства третьих стран в дела Южного Кавказа дестабилизируют ситуацию в регионе, вызывая обеспокоенность даже у Ирана.

"Иран тревожит присутствие третьих стран на армяно-азербайджанской границе. Франция поставляет в Армению боеприпасы, военную технику, системы ПВО и приборы ночного видения. Французское оружие способно поражать цели на больших расстояниях. Есть вероятность, что в 2026–2027 годах военное сотрудничество между Францией и Арменией расширится, что поставит Ереван в сильную зависимость от Парижа во всех областях, в том числе экономики", — сказал он.