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Роберт Катлер: Армения будет зависеть от Франции во всех сферах в ближайшем будущем

Роберт Катлер: Армения будет зависеть от Франции во всех сферах в ближайшем будущем По мере расширения военного сотрудничества с Францией в предстоящие годы, Армения впадет в сильную зависимость от этой страны во всех сферах.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 12:38
Роберт Катлер: Армения будет зависеть от Франции во всех сферах в ближайшем будущем

По мере расширения военного сотрудничества с Францией в предстоящие годы, Армения впадет в сильную зависимость от этой страны во всех сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил бывший старший научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований Карлтонского университета Роберт М. Катлер, выступая в режиме видеосвязи на конференции "Франция и армяно-азербайджанский конфликт"

Он отметил, что попытки вмешательства третьих стран в дела Южного Кавказа дестабилизируют ситуацию в регионе, вызывая обеспокоенность даже у Ирана.

"Иран тревожит присутствие третьих стран на армяно-азербайджанской границе. Франция поставляет в Армению боеприпасы, военную технику, системы ПВО и приборы ночного видения. Французское оружие способно поражать цели на больших расстояниях. Есть вероятность, что в 2026–2027 годах военное сотрудничество между Францией и Арменией расширится, что поставит Ереван в сильную зависимость от Парижа во всех областях, в том числе экономики", — сказал он.

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Версия на английском языке Robert Cutler: Armenia to depend on France in all areas in near future
Версия на азербайджанском языке Robert Katler: Ermənistan yaxın gələcəkdə bütün sahələrdə Fransadan asılı olacaq

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