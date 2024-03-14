Риши Сунак: Британия надеется на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном до ноября этого года

Риши Сунак: Британия надеется на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном до ноября этого года

Сегодня сформировалась историческая возможность положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией.

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Сегодня сформировалась историческая возможность положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией. Как сообщает Report, об этом говорится в письме премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума. "В настоящее время есть историческая возможность положить конец конфликту с Арменией. Надеемся, что мирное соглашение будет подписано до ноября этого года", - говорится в послании. Глава британского правительства подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Великобританией продолжают развиваться. Британия будет рядом с Азербайджаном на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), говорится в письме. Письмо Риши Сунака зачитал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Azerbaijan, Armenia has historic opportunity to end conflict, UK PM Sunak says