Риши Сунак: Британия надеется на подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном до ноября этого года

Сегодня сформировалась историческая возможность положить конец конфликту между Азербайджаном и Арменией.
Как сообщает Report, об этом говорится в письме премьер-министра Великобритании Риши Сунака, адресованном участникам XI Глобального Бакинского форума.
"В настоящее время есть историческая возможность положить конец конфликту с Арменией. Надеемся, что мирное соглашение будет подписано до ноября этого года", - говорится в послании.
Глава британского правительства подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Великобританией продолжают развиваться. Британия будет рядом с Азербайджаном на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), говорится в письме.
Письмо Риши Сунака зачитал посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд.