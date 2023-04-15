Ричардас Лапайтис: Подобным поступком армяне сожгли все мосты доверия

События последних дней заставляют о многом задуматься. На глазах всего мира армяне жестоко избивают заблудившегося азербайджанского солдата.

События последних дней заставляют о многом задуматься. На глазах всего мира армяне жестоко избивают заблудившегося азербайджанского солдата.

Как сообщает Report, об этом литовский эксперт, военный журналист Ричардас Лапайтис написал на своей странице в Facebook.

"Мы видим, как избитый молодой азербайджанский солдат лежит на асфальте и как гражданское лицо бьет его ногой по лицу. Откровенно говоря, это вызывает жуткое отвращение. Сотни шакалов против одного связанного молодого солдата. Здесь нет ничего мужского, а тем более человеческого", - написал Лапайтис.

Литовский эксперт также выразил возмущение поджогом азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване: "На церемонии открытия чемпионата Европы в Ереване был подожжен флаг Азербайджана. Поджигатель некий Арам Николян. Это называется интеграцией Армении в Евросоюз? А нужна ли она там вообще? С подобным поведением Армении следует дружить только с Россией и Ираном! Подобным поступком армяне сожгли все мосты доверия и цивилизованного решения многих вопросов. Международное сообщество должно отреагировать на данный вопрос и дать ему правовую оценку".

По мнению военного журналиста, это, пожалуй, самая позорная страница в истории современного спорта: "На церемонии присутствовали президенты Всемирной и Европейской федераций по тяжелой атлетике. После подобного инцидента соревнования вообще должны быть отменены".