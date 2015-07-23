Ричард Хогланд обсудил в Баку с главой МИД Азербайджана проект нового "Шелкового пути"

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ "В ходе визита в Азербайджан я провел встречу с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, с которым у меня хорошие отношения. На встрече мы обсудили проект нового "Шелкового пути"".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции сказал помощник госсекретаря США по Южной и Центральной Азии Ричард Хогланд, говоря о целях своего визита в Азербайджан.

Он отметил, что Азербайджан играет большую роль в этом проекте. По его словам, самое главное в этом проекте - это увеличение торговли. Р.Хогланд подчеркнул, что США работают в этом направлении с Китаем и с другими вовлеченными в проект странами: "Я более года занимаюсь этим вопросом и Азербайджан в этом проекте является важным звеном".

Говоря об информации по поводу снижения инвестиций США в Азербайджан, Р.Хогланд отметил, что это не имеет скрытого политического подтекста: "В этом процессе участвуют частные компании, поскольку государственных у нас нет. Поэтому американские компании будут участвовать в проектах, если будут иметь для этого соответствующие обоснования. Когда экономические условия улучшатся, мы вернемся с инвестициями".