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RI: За действиями террориста-одиночки в Иране - представители политических кругов этой страны

RI: За действиями террориста-одиночки в Иране - представители политических кругов этой страны Есть большая вероятность того, что за последними событиями в Иране - кровавым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране и совершенным здесь терактом, в результате чего был убит один и ранены два сотрудника диппредставительства, стоят представители
Внешняя политика
22 февраля 2023 г. 12:05
RI: За действиями террориста-одиночки в Иране - представители политических кругов этой страны

Есть большая вероятность того, что за последними событиями в Иране - кровавым нападением на посольство Азербайджана в Тегеране и совершенным здесь терактом, в результате чего был убит один и ранены два сотрудника диппредставительства, стоят представители иранских властей.

Как сообщает Report, такой вывод содержится в статье французского издания Reseau International.

В материале подробно описываются события, произошедшие 27 января в столице Исламской Республики.

"Тот факт, что террорист выбрал пятницу, которая считается выходным днем ​​в Иране, имел при себе автоматическое оружие и полные магазины, коктейли Молотова, тяжелый тупой предмет для нанесения ударов, а также полное невмешательство иранской полиции позволяют предположить, что нападение было заранее спланировано", - говорится в материале.

Также приводятся слова американского эксперта и старшего научного сотрудника Гудзоновского института Майкла Дорана, который согласен с подобным выводом. "Общее правило состоит в том, что нападения на посольства в Иране не происходят, если этого не хочет режим", - сказал он.

В материале также говорится, что это не первое нападение на азербайджанское диппредставительство за рубежом. На посольство Азербайджана в Лондоне уже было совершено нападение со стороны представителей проиранской организации.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “İranlı terrorçunun arxasında bu dövlətin siyasi dairələri dayanır”
Версия на английском языке RI: Iranian authorities are behind terrorist attack on Azerbaijani embassy

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