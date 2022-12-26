РФ надеется на возобновление процесса по нормализации между Азербайджаном и Арменией

Россия рассчитывает на скорейшее возобновление совместной работы по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации

Россия рассчитывает на скорейшее возобновление совместной работы по всем трекам нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

"Полагаем, что в данном случае сроки согласования документа не так важны. Главное, чтобы Баку и Ереван смогли выйти на взаимоприемлемое решение, которое гарантировало бы устойчивый и справедливый мир в регионе", - добавил дипломат.

По его словам, российская сторона готова оказывать содействие переговорному процессу в соответствии с положениями, зафиксированными в трехстороннем заявлении лидеров РФ, Азербайджана и Армении по итогам сочинского саммита 31 октября.