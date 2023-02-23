РФ приветствует любые инициативы по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия приветствует любые инициативы, которые способны оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Баку и Ереваном, главное избежать дублирования и конкуренции предпринимаемых посреднических усилий.

Россия приветствует любые инициативы, которые способны оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Баку и Ереваном, главное избежать дублирования и конкуренции предпринимаемых посреднических усилий.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Мы приветствуем любые инициативы, которые способны оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как я уже говорил, в основе примирения Баку и Еревана - комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Имею в виду меры по разблокированию транспортных и экономических связей, делимитации границы. Укреплению доверия через контакты общественников и экспертов, подготовке мирного договора. Главное - избежать дублирования и конкуренции предпринимаемых посреднических усилий, добиться их синергии", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как РФ относится к инициативе Египта о посредничестве между Ереваном и Баку.

"Именно в таком ключе мы воспринимаем инициативу столь крупной и влиятельной страны, как Египет, по оказанию содействия мирному процессу между Баку и Ереваном", - добавил Галузин.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет готов стать посредником между Арменией и Азербайджаном для нормализации отношений между этими странами.