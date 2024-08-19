РФ придает большое значение гуманитарным связям с Азербайджаном

Россия придает очень большое значение и выражает благодарность Азербайджану за то внимание, которое уделяется развитию русского языка.

Россия придает очень большое значение вниманию, которое уделяется развитию русского языка в Азербайджане, и выражает благодарность за то это.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"300 школ на русском языке, филиалы наших ведущих вузов функционируют в Азербайджане. 1000 молодых людей из Азербайджана учатся в ведущих вузах Российской Федерации. Мы готовы расширять это взаимодействие", - сказал он.

Также он отметил, что работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между двумя странами, напомнив что его последнее заседание проходило 10 дней назад.

Говоря о представленности российской культуры в Азербайджане, Путин отметил: "Кстати, знаю, что в июне этого года были проведены Дни культуры России Азербайджане. Спасибо вам большое за организацию этой работы".