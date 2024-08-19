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РФ придает большое значение гуманитарным связям с Азербайджаном

РФ придает большое значение гуманитарным связям с Азербайджаном Россия придает очень большое значение и выражает благодарность Азербайджану за то внимание, которое уделяется развитию русского языка.
Внешняя политика
19 августа 2024 г. 14:19
РФ придает большое значение гуманитарным связям с Азербайджаном

Россия придает очень большое значение вниманию, которое уделяется развитию русского языка в Азербайджане, и выражает благодарность за то это.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"300 школ на русском языке, филиалы наших ведущих вузов функционируют в Азербайджане. 1000 молодых людей из Азербайджана учатся в ведущих вузах Российской Федерации. Мы готовы расширять это взаимодействие", - сказал он.

Также он отметил, что работает межправкомиссия по экономическому сотрудничеству между двумя странами, напомнив что его последнее заседание проходило 10 дней назад.

Говоря о представленности российской культуры в Азербайджане, Путин отметил: "Кстати, знаю, что в июне этого года были проведены Дни культуры России Азербайджане. Спасибо вам большое за организацию этой работы".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycanla humanitar əlaqələrə böyük önəm verir
Версия на английском языке Russia values humanitarian ties with Azerbaijan, Putin says

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