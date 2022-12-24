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РФ надеется на делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

РФ надеется на делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией Российская сторона надеется на поэтапное разблокирование транспортных и налаживанию экономических связей в регионе.
Внешняя политика
24 декабря 2022 г. 11:34
РФ надеется на делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

Российская сторона надеется на поэтапное движение сторон в вопросе делимитации границы между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил российским СМИ замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Исходим из того, что достижению прогресса в работе по мирному договору будет способствовать реализация всех трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года, которые сформировали "дорожную карту" комплексной нормализации азербайджано-армянских отношений", - сказал он.

В частности, РФ рассчитывает на поэтапное движение вперед по таким направлениям, как делимитация границы, разблокирование транспортных и экономических связей в регионе, решение гуманитарных проблем, добавил Галузин.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Bölgədə nəqliyyat və iqtisadi əlaqələrin açılması məsələsinə tədricən ümid etmək olar”

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