Результаты первого тура выборов во Франции свидетельствуют о значительном ослаблении армянского лобби

"Результаты первого тура президентских выборов во Франции показали, что возможности армянской диаспоры и лобби влиять на общественно-политические процессы значительно ослабли. Об этом свидетельствует тот факт, что кандидаты, имеющие тесные связи с армянск

"Результаты первого тура президентских выборов во Франции показали, что возможности армянской диаспоры и лобби влиять на общественно-политические процессы значительно ослабли. Об этом свидетельствует тот факт, что кандидаты, имеющие тесные связи с армянской диаспорой и известные особой симпатией к Армении, набрали очень мало голосов”.

Об этом Report заявил член рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-французским межпарламентским связям, депутат Рамин Мамедов.

По его словам, итоги выборов и ход избирательной кампании в целом свидетельствуют о том, что внимание французской общественности в большей степени сосредоточено на социальных проблемах.

Р.Мамедов отметил, что во втором туре, который состоится 24 апреля, шансы действующего президента Эммануэля Макрона оцениваются выше: "Предвыборные обещания Марин Ле Пен, ее взгляды и посулы находят определенную поддержку в обществе. Но многие эксперты склоняются к тому, что этой поддержки будет недостаточно для победы. Экономические трудности, подстерегающие Европу в связи с последними событиями в мире, естественно, обуславливают более решающую значимость социальных вопросов. Результаты последних дебатов кандидатов в президенты позволяют судить о том, что Макрон не только лучше подготовлен, но и правильнее оценивает ожидания общества”.



Депутат отметил, что независимо от того, кто победит на выборах во Франции, Азербайджан заинтересован в развитии отношений с этой страной на основе принципов взаимного уважения. Он подчеркнул, что, несмотря на некоторые ошибочные шаги администрации Макрона, которая пытается проводить активную политику на Южном Кавказе, последние события показывают, что официальный Париж пытается адекватно оценить новые реалии, сложившиеся в регионе, и проводить соответствующую политику: "Французский дипломат Брис Рокфей посетил Армению не как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, а как представитель МИД Франции по вопросам Восточного партнерства. Позиция России и США по этому вопросу также известна. Азербайджан продемонстрировал достаточно четкое отношение к деятельности Минской группы после 44-дневной войны. Последний шаг Франции в этом вопросе можно расценивать как проявление стремления адаптироваться именно к новым реалиям”.

По мнению Рамина Мамедова, существует серьезный потенциал для дальнейшего развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией: "Ослабление возможностей армянского лобби и диаспоры во Франции влиять на процессы, а также дальнейшее укрепление наших связей в свете происходящих в мире и регионе важных изменений, отвечают национальным интересам обеих стран".