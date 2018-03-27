Резолюция, соавтором которой является Азербайджан, принята в Совете по правам человека ООН

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ В рамках проходящей в Женеве 37-й сессии Совете по правам человека ООН членами совета был принят еще один документ, выдвинутый Азербайджаном совместно с Бразилией, Чили, Данией, Эквадором, Фиджи, Канадой, Люксембургом, Португалией, Руандой, Сьерра-Леоне, Таиландом и Уругваем под названием "Поощрение и защита прав человека и исполнение целей устойчивого развития".

Об этом Report сообщили в МИД.

В министерстве сообщили, что 69 стран примкнули к резолюции в качестве соавторов.

Основной целью резолюции является выделение взаимных связей между поощрением и защитой прав человека и исполнением целей устойчивого развития, а также создание соответствующей платформы для обмена положительным опытом, полученным странами в этой области.

В этой связи, согласно резолюции, в 2018 и 2019 годах в Женеве планируется проведение ежегодных встреч стран-членов ООН.

"Принятие в Совете по правам человека ООН данной резолюции совместными усилиями Азербайджана и перечисленных выше стран является наглядным показателем растущего авторитета Азербайджана в международном мире и принятия его как страны, имеющей богатый опыт в обеспечении защиты прав человека", - сообщили в МИД.