Резолюция Сената Франции показывает предвзятость и лицемерие по отношению к Азербайджану - МНЕНИЕ

Принятая Сенатом Франции резолюция от 15 ноября отражает предвзятость, лицемерие и неискренность по отношению к Азербайджану.

Принятая Сенатом Франции резолюция от 15 ноября отражает предвзятость, лицемерие и неискренность по отношению к Азербайджану.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Айдын Гусейнов.

Он отметил, что резолюция Сената Франции "о введении санкций против Азербайджана и немедленном его выводе с территории Армении, требование соблюдения соглашения о прекращении огня от 9 ноября 2020 года" является доказательством проармянской позиции Франции:

"Сколько бы посреднических инициатив не предпринимала Франция, она всегда поддерживала Армению. Принятое Сенатом решение в поддержку Армении противоречит всем принципам международного права. В полной клеветы резолюции однозначно прослеживается враждебное отношение к Азербайджану. Этот клочок бумаги, призывающий Азербайджан уйти с армянских земель, выйти из Лачынского коридора показывает истинное лицо Франции".

Депутат подчеркнул, что резолюция является также вмешательством во внутренние дела Азербайджана: "Права армянского населения Карабаха – это внутренний вопрос Азербайджана".

При этом А.Гусейнов добавил, что Франция сама является колониальной страной, оккупировавшей территорию более 50 стран.

По словам депутата, Франция не имеет права давать другим уроки гуманизма, демократии и права.

"Хотя этот клочок бумаги не имеет никакой юридической силы, он подбадривает реваншистов и сепаратистов и служит тому, чтобы вопрос вновь перешел в военную плоскость", - сказал он.