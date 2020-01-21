Украинский депутат: Резня в Баку раскрыла истинное лицо Советской империи

"Резня, учиненная солдатами Советской империи против своих же граждан в Баку в 1990 году, раскрыла истинное лицо империи. Она была направлена не только против азербайджанцев, но охватывала народы всех союзных стран".

Об этом европейскому бюро Report заявил депутат Верховной Рады (парламента) Украины Михаил Бондарь.

Он отметил, что резня, которую советские войска учинили над мирным населением Баку в то время, огорчила все народы СССР:

"Мы и сегодня переживаем горькие последствия этого. Например, проблема оккупации азербайджанских земель не только не решилась в последующие годы, но наоборот, факт оккупации охватил и другие союзные страны – Грузию, Молдову и, наконец, Украину. Безусловно, все эти события питаются из одного источника".

М.Бондарь назвал резню 20 Января в Баку летописью героизма, доблести во имя свободы.

Депутат сказал, что сегодня азербайджанские реалии, в том числе факт оккупации, с которой столкнулась дружественная страна, трагедии недавнего прошлого, геноциды широко пропагандируются централизованной диаспорой азербайджанцев Украины:

"Азербайджанцы ежегодно проводят ряд мероприятий в связи с трагедией 20 Января. Мы знаем правду благодаря им. В азербайджанской диаспоре мой давний знакомый президент Ассамблеи наций Украины, председатель Объединенного конгресса азербайджанцев Украины Ровшан Тагиев активно участвует в пропаганде этих реалий не только среди местных украинцев, но и среди проживающих здесь других наций".