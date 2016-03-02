Резко выросло число поездок из Азербайджана в Грузию

Тбилиси. 2 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале текущего года 113,8 тыс. граждан Азербайджана посетили Грузию. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель больше на 41,9 процентов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел Грузии, азербайджанские граждане находятся на первом месте среди иностранцев, посетивших Грузию. На втором месте находятся граждане Турции - за два месяца в Грузии побывали 92 тыс. граждан.

В целом, в январе-феврале этого года Грузию посетило 683,5 тыс. иностранных граждан, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 13,8 процентов. 360,4 тыс. из них были туристами.