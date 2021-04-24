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Резкая реакция Сахибы Гафаровой на заявление председателя Сената Франции  

Резкая реакция Сахибы Гафаровой на заявление председателя Сената Франции   Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова резко среагировала на предвзятые и односторонние высказывания, сделанные на днях в Армении председателем Сената Франции Жераром Ларше.
Внешняя политика
24 апреля 2021 г. 22:26
Резкая реакция Сахибы Гафаровой на заявление председателя Сената Франции  

Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахиба Гафарова резко среагировала на предвзятые и односторонние высказывания, сделанные на днях в Армении председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель Милли Меджлиса заметила, что заявления французского спикера никоим образом не соответствуют обязательствам, принятым на себя его страной в качестве сопредседателя Минской Группы: «С одной стороны, председатель Сената в своих высказываниях призывает к возобновлению деятельности Минской группы и придания нового импульса её деятельности, а с другой, демонстрирует явную проармянскую, антиазербайджанскую и антитурецкую позицию. Слова председателя Сената об уничтожении «следов армянской культуры» в Турции и в «Арцахе», сказанные под впечатлением от увиденного на организованной в Ереване выставке, просто говоря, далеки от того, чтобы быть политически серьёзными».

С.Гафарова особо подчеркнула, что, если бы председатель французского Сената поистине намеревался не занимать чью-то сторону, а придерживаться справедливости, то он посетил бы не только Армению, а весь регион, в том числе, прибыл бы и в Азербайджан с официальным визитом. Тогда он смог бы своими глазами увидеть последствия вандализма и варварства, творившихся на наших освобождённых от тридцатилетней армянской оккупации землях, включая и город Агдам, сегодня называемый «кавказской Хиросимой».

«Такой визит также позволил бы председателю Сената воочию убедиться в уважении, оказываемом в нашей стране религии, культуре и истории других народов – прежде всего, религии и культуре как раз армянского народа. Он бы увидел армянскую церковь, по сию пору стоящую в центре Баку.

Это, в свою очередь, дало бы ему возможность провести сравнение с уничтожением Арменией за тридцатилетний период оккупации культурных и религиозных памятников Азербайджана и с содержанием коров и свиней в наших мечетях. Однако, должна с сожалением констатировать, что, вместо того чтобы сделать это, мой французский коллега предпочёл занять предвзятую и одностороннюю позицию», - сказала спикер.

С.Гафарова также прокомментировала мысли председателя французского Сената о военнопленных армянского происхождения, якобы удерживаемых в Азербайджане, сказав: «Азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что члены переправленных на территорию Азербайджана после подписания и обнародования заявления от 10 ноября диверсантских группировок не являются военнопленными и не могут считаться таковыми. Это заявляем не только мы, рассматриваемый вопрос классифицируются таким же именно образом и в международном праве. Поэтому, мы в этом контексте не принимаем выдвинутые председателем Сената Франции против Азербайджана обвинения, но призываем г. Ларше вместо этого обратить внимание на вопрос заминированных территорий, и поныне отнимающий жизни и здоровье гражданских лиц и военнослужащих. Было бы хорошо, если бы председатель Сената выступил через призму сопредседательства Франции в Минской группе и заставил бы Армению выдать карты минных полей. Таким образом, он бы поддержал соответствующие призывы международного сообщества, обращённые к Армении».

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Версия на азербайджанском языке Sahibə Qafarovadan Fransa Senatı sədrinin açıqlamalarına kəskin reaksiya

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