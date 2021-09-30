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Резиденту-координатору ООН в Азербайджане предложено посетить освобожденные земли

Резиденту-координатору ООН в Азербайджане предложено посетить освобожденные земли Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с новым главой представительства ООН в Азербайджане, резидент-координатором Владанкой Андреевой.
Внешняя политика
30 сентября 2021 г. 16:52
Резиденту-координатору ООН в Азербайджане предложено посетить освобожденные земли

Председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с новым главой представительства ООН в Азербайджане, резидент-координатором Владанкой Андреевой.

Как сообщили Report в госкомитете, Рзаев поздравив резидента-координатора с началом работы на новой должности, пожелал ей успехов в работе.

Было отмечено, что отказ Армении предоставить детальную карту заминированных территорий приводит к затягиванию процесса возвращения вынужденных переселенцев и человеческим потерям. Было подчеркнуто, что на освобожденных территориях будет создана современная инфраструктура, построены поселки для вынужденных переселенцев, превосходящие те, в которых они сейчас временно проживают. Сотрудничество с международными организациями, совместная деятельность с учреждениями ООН имеет важное значение в процессе их возвращения на родные земли.

Резидент-координатор ООН выразила благодарность за теплый прием. Было отмечено, что сотрудничество учреждений ООН с Госкомитетом продолжается уже более 20 лет: "Мы верим, что сотрудничество будет продолжаться и дальше на высоком уровне. Я работала с вынужденными переселенцами в Косово. Поэтому проблемы вынужденных переселенцев мне очень знакомы. Хочу также добавить, что впечатлена масштабом работ, проводимых в Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях".

Владанка Андреева также заявила, что осведомлена о вопросах, связанных с картами минных полей, и эта проблема поднята на уровне Совета Безопасности ООН.

Глава Госкомитета пригласил резидента-координатора ООН посетить освобожденные от оккупации территории Азербайджана для ознакомления с восстановительно-строительными работами.

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Версия на английском языке Committee chairman invites UN Resident Coordinator to visit liberated lands
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rzayev BMT-nin rezident-əlaqələndiricisini azad olunmuş ərazilərə səfərə dəvət edib

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