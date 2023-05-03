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Президент: Нападение на наше посольство был преднамеренный, организованный террористический акт с целью убийства наших дипломатов

Президент: Нападение на наше посольство был преднамеренный, организованный террористический акт с целью убийства наших дипломатов Нападение на наше посольство был преднамеренный, организованный террористический акт с целью убийства наших дипломатов и членов их семей. Потому что в том здании у нас было не только посольство, но и квартиры, где живут семьи дипломатов. У нас есть сотруд
Внешняя политика
3 мая 2023 г. 21:22
Президент: Нападение на наше посольство был преднамеренный, организованный террористический акт с целью убийства наших дипломатов

Нападение на наше посольство был преднамеренный, организованный террористический акт с целью убийства наших дипломатов и членов их семей. Потому что в том здании у нас было не только посольство, но и квартиры, где живут семьи дипломатов. У нас есть сотрудники службы безопасности в нескольких странах, но только в Иране им не разрешалось носить оружие.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Ильхам Алиев 3 мая на четвертой международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему" в Шуше, посвященной 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Глава государства подчеркнул, что в момент совершения теракта сотрудники службы безопасности были безоружными, а у человека, который ворвался в здание посольства, был автомат Калашникова, и он сразу начал стрелять. "Сразу же убил и ранил двоих из них, и только одному нашему храброму офицеру удалось голыми руками его обезоружить и вытолкнуть из здания. Но в течение 40 минут не было ни полиции, ни сотрудников местной службы безопасности, никого. Разве может такое быть неорганизованным?", - добавил Президент Азербайджана.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: ‘Attack on our embassy was a deliberate, organized act of terror in order to kill our diplomats and members of their families’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Səfirliyimizə hücum diplomatlarımızı və onların ailə üzvlərini qətlə yetirmək məqsədilə qəsdən təşkil olunmuş terror aktı idi"

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