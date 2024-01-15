Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку
Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в БакуРезидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поделилась публикацией в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в цехе в Баку.
Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в мебельном цехе в Баку.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на ее странице в социальной сети "Х".
"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв трагического взрыва в цехе в Бинагади в Баку. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши мысли с вами. Allah rəhmet eləsin!", - говорится в публикации.
My deepest condolences go out to the families of the victims of the tragic workshop explosion in Binagadi, Baku. Wishing a swift recovery to those injured. Our thoughts are with you. Allah rəhmet eləsin! #Baku