Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в мебельном цехе в Баку.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на ее странице в социальной сети "Х".

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв трагического взрыва в цехе в Бинагади в Баку. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши мысли с вами. Allah rəhmet eləsin!", - говорится в публикации.

В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку погибли 3 человека и 24 получили ранения.