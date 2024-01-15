О нас

Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку

Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поделилась публикацией в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в цехе в Баку.
Внешняя политика
15 января 2024 г. 15:24
Резидент-координатор ООН выразила соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в цехе в Баку

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева выразила соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве и пожаре в мебельном цехе в Баку.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на ее странице в социальной сети "Х".

"Выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв трагического взрыва в цехе в Бинагади в Баку. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Наши мысли с вами. Allah rəhmet eləsin!", - говорится в публикации.

В результате взрыва и пожара в мебельном цехе в Баку погибли 3 человека и 24 получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке UN Resident Coordinator expresses condolences over loss of life in workshop fire in Baku
Версия на азербайджанском языке BMT və Aİ nümayəndələri Bakıda partlayışda ölənlərlə əlaqədar Azərbaycana başsağlığı verib

Самое важное

Президент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
ФотоПрезидент принял участие в открытии нового военного госпитального комплекса ГПС
15 января 2024 г. 12:05
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
СГБ разоблачила группировку изготовителей фальшивых украинских документов
15 января 2024 г. 09:40
Создан Организационный комитет по COP29
Создан Организационный комитет по COP29
13 января 2024 г. 14:57
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
Должностные лица азербайджанской армии отправлены в запас и отставку
12 января 2024 г. 13:08
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать Выборами победы
Глава ЦИК: Предстоящие выборы в Азербайджане можно назвать "Выборами победы"
12 января 2024 г. 11:17
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
Президент Ильхам Алиев: В качестве президента COP29 Азербайджан будет играть особую роль
10 января 2024 г. 22:30
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
Президент: Председательство в ДН дало незаменимый опыт в руководстве крупнейшей после ООН международной структурой
10 января 2024 г. 22:13
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
Президент Азербайджана: Вопрос восьми сел, которые сегодня находятся под оккупацией, постоянно стоит на повестке дня
10 января 2024 г. 21:43
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
Президент Ильхам Алиев: В ближайшем будущем мы откроем водохранилище Конделенчай в Физули
10 января 2024 г. 21:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi