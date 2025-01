Резидент-координатор ООН выразила соболезнования Азербайджану в годовщину трагедии 20 Января

Резидент-координатор ООН в Баку Владанка Андреева выразила соболезнования Азербайджану в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.

Как передает Report, об этом говорится в публикации Андреевой в социальной сети "Х".

"Сегодня исполняется 35 лет со дня трагических событий 20 января в Баку. Представительство ООН в Азербайджане и я присоединяемся к народу и правительству страны, чтим память погибших в борьбе за независимость. Allah rəhmət eləsin!", - написала дипломат.