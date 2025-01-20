Резидент-координатор ООН выразила соболезнования Азербайджану в годовщину трагедии 20 Января
Резидент-координатор ООН выразила соболезнования Азербайджану в годовщину трагедии 20 ЯнваряРезидент-координатор ООН в Баку Владанка Андреева выразила соболезнования Азербайджану в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.
Резидент-координатор ООН в Баку Владанка Андреева выразила соболезнования Азербайджану в связи с 35-й годовщиной трагедии 20 Января.
Как передает Report, об этом говорится в публикации Андреевой в социальной сети "Х".
"Сегодня исполняется 35 лет со дня трагических событий 20 января в Баку. Представительство ООН в Азербайджане и я присоединяемся к народу и правительству страны, чтим память погибших в борьбе за независимость. Allah rəhmət eləsin!", - написала дипломат.
Today marks the 35th anniversary of 20th January 1990 tragic events in Baku. @UNinAzerbaijan and I join the people and the Government of Azerbaijan in commemoration of lives lost in the struggle for independence. Allah rəhmət eləsin! #BlackJanuarypic.twitter.com/pPwHv9RhIv