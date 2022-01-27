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Резидент-координатор ООН: В Азербайджане чтут память жертв Холокоста

Резидент-координатор ООН: В Азербайджане чтут память жертв Холокоста После того, что произошло в XX веке, в мире не должно быть места для ненависти, однако к сожалению, все еще можно наблюдать антисемитизм и ксенофобию.
Внешняя политика
27 января 2022 г. 11:36
Резидент-координатор ООН: В Азербайджане чтут память жертв Холокоста
Владанка Андреева

После того, что произошло в XX веке, в мире не должно быть места для ненависти, однако к сожалению, все еще можно наблюдать антисемитизм и ксенофобию.

Как сообщает Report, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева на мероприятии в Университете ADA, посвященном Международному дню памяти жертв Холокоста и борьбе с антисемитизмом, разжиганием ненависти, ксенофобией и расизмом.

Резидент-координатор отметила, что мы все обязаны помнить жертв Холокоста и произошедшие тогда ужасные события, чтобы последующее поколение никогда не повторяло подобного.

Она также особо отметила, что в Азербайджане продолжают чтить память жертв Холокоста, а также усилия страны в борьбе против подобных деяний и антисемитизма.

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Версия на английском языке UN Resident Coordinator praises Azerbaijan's efforts in fighting anti-Semitism
Версия на азербайджанском языке BMT nümayəndəsi: “Azərbaycanda Holokost qurbanlarının xatirəsi yad edilir”

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