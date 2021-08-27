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Резидент-координатор ООН: Тесно сотрудничаем с правительством Азербайджана

Резидент-координатор ООН: Тесно сотрудничаем с правительством Азербайджана Начало моего пребывания в этой прекрасной стране совпадает с периодом серьезных испытаний - пандемии COVID-19 и постконфликтного восстановления.
Внешняя политика
27 августа 2021 г. 12:26
Резидент-координатор ООН: Тесно сотрудничаем с правительством Азербайджана
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Начало моего пребывания в этой прекрасной стране совпадает с периодом серьезных испытаний - пандемии COVID-19 и постконфликтного восстановления.

Как сообщает Report, об этом говорится в видеообращении резидента-координатора ООН в Азербайджане Владанки Андреевой.

"Семья ООН поддерживает усилия Азербайджана по обоим направлениям. Мы тесно сотрудничаем с правительством, чтобы удовлетворить потребности населения, которых коснулись эти проблемы. Мы также приступили к реализации новой и амбициозной пятилетней программы сотрудничества для ускорения продвижения страны к Целям устойчивого развития", - отметила она.

В.Андреева добавила, что в следующем году будет отмечаться важный этап в партнерстве ООН-Азербайджан - 30-я годовщина вступления Азербайджана в ООН и создание в стране офиса ООН: "Это станет отличной возможностью для обсуждения многих успехов нашего партнерства и перспектив дальнейшего сотрудничества".

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Версия на английском языке UN Resident Coordinator in Azerbaijan: We work closely with government
Версия на азербайджанском языке BMT-nin Azərbaycanda yeni rezident əlaqələndiricisi: "Hökumətlə sıx əməkdaşlıq edirik"

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