О нас

Резидент-координатор: ООН продолжит поддерживать Азербайджан

Резидент-координатор: ООН продолжит поддерживать Азербайджан ООН продолжит поддерживать Азербайджан.
Внешняя политика
27 октября 2022 г. 20:04
Резидент-координатор: ООН продолжит поддерживать Азербайджан

Организация объединенных наций продолжит поддерживать Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на мероприятии по случаю Дня ООН.

Она отметила, что ООН продолжит поддерживать страну в восстановлении после пандемии вместе с ЕБРР и Всемирным банком.

"Этот День ООН особенно важен, так как в этом году Азербайджан и ООН отмечают 30-летие установления отношений. За эти годы сотрудничество между Азербайджаном и ООН росло и развивалось", - отметила Владанка Андреева.

По ее словам, ООН оказывает поддержку Азербайджану в вопросе разминирования, экологическом восстановлении, энергоэффективности и др.

Также в марте этого года в Шуше состоялась встреча, посвященная 30-летию партнерства Азербайджан-ООН, была проведена конференция по разминированию при поддержке ANAMA и ряд других мероприятий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Спикер: Верю в скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией
Спикер: Верю в скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией
27 октября 2022 г. 19:41
МИД Финляндии поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
ФотоМИД Финляндии поддерживает процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
27 октября 2022 г. 19:16
Эксперт: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - связующий мост между Европой и Азией
Эксперт: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс - связующий мост между Европой и Азией
27 октября 2022 г. 16:41
Посол Израиля обсудил с Хикметом Гаджиевым двусторонние и региональные вопросы
Посол Израиля обсудил с Хикметом Гаджиевым двусторонние и региональные вопросы
27 октября 2022 г. 16:26
Премьер-министр Азербайджана отправился в Казахстан
Фото Премьер-министр Азербайджана отправился в Казахстан
27 октября 2022 г. 16:17
Бинали Йылдырым поблагодарил президента Азербайджана
Бинали Йылдырым поблагодарил президента Азербайджана
27 октября 2022 г. 14:26
МИД: Необходимо положить конец безнаказанности Армении за военные преступления
МИД: Необходимо положить конец безнаказанности Армении за военные преступления
27 октября 2022 г. 14:07
Ильхам Алиев и Алексей Оверчук обсудили деятельность трехсторонней рабочей группы
Ильхам Алиев и Алексей Оверчук обсудили деятельность трехсторонней рабочей группы
27 октября 2022 г. 13:47
В Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное творчеству Низами Гянджеви
ФотоВ Университете ADA состоялось мероприятие, посвященное творчеству Низами Гянджеви
27 октября 2022 г. 13:02
Форум регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ пройдет в Турции
Форум регулирующих органов аудиовизуальных медиа стран ОТГ пройдет в Турции
27 октября 2022 г. 12:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi