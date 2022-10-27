Резидент-координатор: ООН продолжит поддерживать Азербайджан

ООН продолжит поддерживать Азербайджан.

Организация объединенных наций продолжит поддерживать Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на мероприятии по случаю Дня ООН.

Она отметила, что ООН продолжит поддерживать страну в восстановлении после пандемии вместе с ЕБРР и Всемирным банком.

"Этот День ООН особенно важен, так как в этом году Азербайджан и ООН отмечают 30-летие установления отношений. За эти годы сотрудничество между Азербайджаном и ООН росло и развивалось", - отметила Владанка Андреева.

По ее словам, ООН оказывает поддержку Азербайджану в вопросе разминирования, экологическом восстановлении, энергоэффективности и др.

Также в марте этого года в Шуше состоялась встреча, посвященная 30-летию партнерства Азербайджан-ООН, была проведена конференция по разминированию при поддержке ANAMA и ряд других мероприятий.