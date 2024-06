Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поздравила страну с избранием членом Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Как сообщает Report, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в соцсети "X".

"Поздравляю Азербайджан с избранием членом Экономического и социального совета ООН в третий раз. Желаю вам больших успехов", - написала она.