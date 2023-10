Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева поздравила Азербайджан с 18 октября - Днем восстановления государственной независимости.

Как передает Report, соответствующей публикацией представительница всемирной организации поделилась в социальной сети "Х".

"С Днем восстановления независимости, Азербайджан! Желаю азербайджанскому народу мира и процветания на пути к достижению глобальных целей",- отмечает В.Андреева.