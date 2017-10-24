Резидент-координатор: ООН поддерживает Азербайджан в достижении 17 Целей устойчивого развития

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ За 25 лет миллионы азербайджанцев извлекли пользу от деятельности ООН, реализующей проекты в гуманитарной сфере, сферах экономического развития, образования и др. Как сообщает Report, об этом говорится в обращении резидент-координатора ООН в Азербайджане Гулама Исакзаи по случаю 25-летия сотрудничества Азербайджана и ООН.

В обращении резидент-координатора отмечается, что в связи с этой датой представительством ООН была подготовлена книга, отражающая 25-летие тесного сотрудничества и партнерства Азербайджана и ООН за эти годы.

"Сегодня ООН продолжает поддерживать попытки Азербайджана в достижении 17 Целей устойчивого развития", - заявил Г. Исакзаи.

Цели устойчивого развития ООН — это 17 целей и 169 задач, которые все государства-члены ООН согласились достичь к 2030 году. Они охватывают ликвидацию голода и нищеты, доступ к качественному образованию и здравоохранению, чистой воде, экономический рост, гендерное равенство, борьба с изменением климата, сохранение экосистем суши и моря и т.д.