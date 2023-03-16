Резидент-координатор: ООН нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном

ООН нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном.

ООН нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН в Агдаме.

По ее словам, приоритетами сотрудничества Азербайджана и ООН являются достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), охрана окружающей среды, гендерное равенство.

В прошлом году, ООН потратили на различные проекты в Азербайджане 37 млн долларов.

"Минная проблема также является одной из важных сфер нашего сотрудничества. ООН будет и далее поддерживать Азербайджан", - заявила Владанка Андреева.