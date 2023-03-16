О нас

Резидент-координатор: ООН нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном

Резидент-координатор: ООН нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном ООН нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном.
Внешняя политика
16 марта 2023 г. 12:24
Резидент-координатор: ООН нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном

ООН нацелена на укрепление сотрудничества с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила в ходе ежегодных стратегических консультаций высокого уровня между правительством Азербайджана и ООН в Агдаме.

По ее словам, приоритетами сотрудничества Азербайджана и ООН являются достижение Целей устойчивого развития (ЦУР), охрана окружающей среды, гендерное равенство.

В прошлом году, ООН потратили на различные проекты в Азербайджане 37 млн долларов.

"Минная проблема также является одной из важных сфер нашего сотрудничества. ООН будет и далее поддерживать Азербайджан", - заявила Владанка Андреева.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Resident Coordinator: UN aims to strengthen co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vladanka Andreyeva: “BMT Azərbaycanla əməkdaşlığı gücləndirmək niyyətindədir”

Самое важное

Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
Два человека погибли при подрыве на мине в Агдаме
16 марта 2023 г. 13:09
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
Ильхам Алиев: стихийное бедствие в Турции глубоко потрясло азербайджанский народ
15 марта 2023 г. 23:42
Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
ФотоСостоялась встреча президента Ильхама Алиева с Реджепом Тайипом Эрдоганом
15 марта 2023 г. 23:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турцию
15 марта 2023 г. 20:26
Состоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана с руководителями ведущих компаний Германии
15 марта 2023 г. 19:12
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
Таха Айхан: Для борьбы с исламофобией необходимо организовать межобщественный диалог
15 марта 2023 г. 13:30
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
Управление мусульман Кавказа обнародовало календарь месяца Рамазан
15 марта 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов
Президент Азербайджана: Мирный договор с Арменией может быть подписан на основе пяти принципов
14 марта 2023 г. 20:57
Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Сделаем все возможное для мирного урегулирования отношений между Азербайджаном и Арменией
14 марта 2023 г. 20:43
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии
14 марта 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi