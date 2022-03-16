Резидент-координатор ООН: Мы сталкиваемся с одним из худших миграционных кризисов в Европе

Азербайджан - одна из первых стран, присоединившаяся к Миграционной сети ООН.

Азербайджан - одна из первых стран, присоединившаяся к Миграционной сети ООН.

Как передает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на мероприятии, посвященном подведению итогов 15-летнего партнерства для инклюзивного, прогрессивного и улучшенного управления миграцией.

Она подчеркнула, что за 15 лет миграционная служба Азербайджана провела плодотворную работу.

Владанка Андреева добавила, что последние несколько недель страны сталкиваются с одним из худших кризисов миграции в Европе.

Она отметила, что все страны должны объединиться, чтобы справиться с этим вызовом.

Напомним, Азербайджан присоединился к инициативе "Страны-первопроходцы" Миграционной сети Организации Объединенных Наций (ООН). Инициатива была учреждена в сентябре 2020 года со стороны ООН под руководством Миграционной сети, состоящей из ее специализированных учреждений, для поддержки эффективного исполнения, мониторинга и обзора "Глобального договора о безопасной, упорядоченной и урегулированной миграции", являющегося первым и единственным соглашением ООН, согласованным на межправительственном уровне, в связи с применением всеобщественного и общегосударственного подхода к управлению международной миграцией.