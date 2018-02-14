Резидент-координатор ООН: Мы довольны нашим сотрудничеством с Азербайджаном

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Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Мы довольны нашим сотрудничеством с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи.

По его словам, в сентябре в Баку состоится межправительственный форум, посвященный поддержке выполнения Целей устойчивого развития в Азербайджане.

Будет представлен проект "Бакинских принципов по интеграции Целей устойчивого развития на национальной основе и ускорение их реализации". Эти принципы предусматривают дальнейшие шаги по поддержке выполнению Целей устойчивого развития в стране , а также внесет свой вклад в межправительственный форум Целей устойчивого развития, который планирует провести в Баку в сентябре.

"Стороны готовятся к принятию документа, который будет способствовать устойчивому развитию. Подписание документа может стать хорошим примером для стран региона", - отметил он.

Г. Исакзаи подчеркнул, что ООН оказывает большую поддержку по поддержке устойчивого развития страны, в частности, организованный сегодня семинар направлен на поддержку развития экономики Азербайджана.

"Азербайджан - лидер в регионе, в частности с точки зрения механизмов и политической воли в том числе ввиду становления национального агентства. В этом направлении ставятся верные цели и пути их достижения", - заявил Исакзаи.