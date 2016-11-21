Резидент-координатор ООН: Азербайджан сделал много для сокращения гендерного неравенства

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан сделал много для сокращения гендерного неравенства за последние 10 лет. Несмотря на это, в некоторых сферах все еще сущеcтвуют вызовы, требующие немедленного действия.

Как сообщает Report, об этом, выступая на мероприятии "На пути устойчивого развития: скажем нет насилию против женщин", заявил резидент координатор ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи.

По его словам, в стране все еще высок уровень рождаемости мальчиков по сравнению с девочками, женщины же по-прежнему имеют ограниченные экономические возможности. Он также выразил сожаление по поводу того, что в стране не так много приютов для жертв гендерного насилия.

По мнению Г.Исакзаи, просвещение населения и достижение Целей Устойчивого Развития могут помочь в предотвращении насилия против женщин.

Г.Исакзаи выразил благодарность Государственному комитету по вопросам семьи, женщин и детей и другим институтам за совместную работу в предотвращении насилия против женщин и выразил надежду, что эти усилия будут продолжены.