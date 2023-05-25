Резидент-координатор ООН: Азербайджан продолжает свой путь ускоренного прогресса

С самого начала Азербайджан проявляет твердую приверженность Целям в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года.

С самого начала Азербайджан проявляет твердую приверженность Целям в области устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года.

Как сообщает Report, об этом резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева заявила на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

"За последние три года мир столкнулся с многочисленными кризисами, нанесшими значительный удар по усилиям по достижению Целей в области устойчивого развития (ЦУР). Генеральный секретарь ООН недавно подчеркнул настоятельную необходимость в большей приверженности, солидарности и преобразующих действиях для достижения ЦУР. В сентябре мировые лидеры соберутся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, чтобы попытаться "спасти" ЦУР и активизировать наши коллективные усилия.

С самого начала Азербайджан проявляет твердую приверженность Повестке дня на период до 2030 года. Поскольку страна продолжает свой путь ускоренного прогресса, мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства для достижения ЦУР, в том числе посредством противоминной деятельности", - заявила Владанка Андреева.