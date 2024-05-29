Резидент-координатор ООН: Есть страны, которые готовы учиться у Азербайджана достижению ЦУР

Азербайджан постоянно демонстрирует свою приверженность ускорению прогресса в реализации Повестки дня в области устойчивого развития, а также реализации Целей устойчивого развития.

Азербайджан демонстрирует свою приверженность ускорению прогресса в реализации Повестки дня в области устойчивого развития, а также реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Об этом в интервью Report заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева.

"В прошлом году страна стала одной из 40 государств мира, представивших свои национальные обязательства по трансформации Целей Устойчивого Развития на Саммите ЦУР. Политическая приверженность на высоком уровне привела к существенному прогрессу по ряду показателей", - сказала она.

Андреева подчеркнула, что согласно анализу прогресса ЦУР, проведенному ЭСКАТО на период 2015-2023 годов, Азербайджан продемонстрировал прогресс по 61 из показателей ЦУР.

"Для дальнейшего ускорения прогресса в достижении целей могут помочь согласованные усилия и инвестиции", - добавила она.

По словам резидента-координатора ООН, в этом году Азербайджан представит свой 4-й Добровольный национальный обзор (ДНО), чтобы поделиться опытом и уроками, извлеченными из реализации ЦУР.

Она отметила, что есть и другие страны, которые готовы учиться у Азербайджана. К примеру, Лаосская Народно-демократическая республика стремится узнать как правительство Азербайджана продвигается в достижении ЦУР и перенять опыт в подготовке добровольного национального обзора.

"Это еще один прекрасный пример лидерства Азербайджана на региональных и международных платформах устойчивого развития, позволяющий поделиться успехами, проблемами и извлеченными уроками, а также содействовать взаимному обучению", - подытожила В.Андреева.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.