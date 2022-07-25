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Решения по обсуждаемым на Молодежном саммите ДН вопросам будут приняты в Шуше

Решения по обсуждаемым на Молодежном саммите ДН вопросам будут приняты в Шуше "Важность этого мероприятия заключается в том, что Молодежная сеть Движения неприсоединения впервые в истории превратиться в Молодежную организацию".
Внешняя политика
25 июля 2022 г. 12:32
Решения по обсуждаемым на Молодежном саммите ДН вопросам будут приняты в Шуше

Значимость саммита Молодежной сети Движения неприсоединения в том, что Молодежная сеть ДН будет трансформирована в международную организацию.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде на саммите организации в Баку.

"Последний день саммита пройдет в Шуше - в колыбели азербайджанской культуры. Решения по вопросам, которые обсудят на саммите, будут приняты в Шуше. Мы надеемся, что в результате успешной работы саммита удастся превратить Молодежную сеть Движения неприсоединения в Молодежную организацию и в ближайшие годы трансформировать ее в одну из самых активных на международной арене", - отметил О.Гахраманзаде.

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Версия на английском языке Decisions on issues covered at NAM Youth Summit to be made in Shusha
Версия на азербайджанском языке Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Sammitində müzakirə olunacaq məsələlərlə bağlı qərarlar Şuşada qəbul ediləcək

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