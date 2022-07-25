Решения по обсуждаемым на Молодежном саммите ДН вопросам будут приняты в Шуше

"Важность этого мероприятия заключается в том, что Молодежная сеть Движения неприсоединения впервые в истории превратиться в Молодежную организацию".

Значимость саммита Молодежной сети Движения неприсоединения в том, что Молодежная сеть ДН будет трансформирована в международную организацию.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде на саммите организации в Баку.

"Последний день саммита пройдет в Шуше - в колыбели азербайджанской культуры. Решения по вопросам, которые обсудят на саммите, будут приняты в Шуше. Мы надеемся, что в результате успешной работы саммита удастся превратить Молодежную сеть Движения неприсоединения в Молодежную организацию и в ближайшие годы трансформировать ее в одну из самых активных на международной арене", - отметил О.Гахраманзаде.