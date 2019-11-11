Глава МИД: Решение Палаты представителей США о т.н. "геноциде армян" является эмоциональным

Решение Палаты представителей Конгресса США о т.н. "геноциде армян" является эмоциональным.

Об этом турецкому бюро Report заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Я рекомендую вам прочитать это решение, и вы поймете, что данный шаг носит эмоциональный характер. Оно принято в ответ на операцию "Источник мира", проводимую Турцией для очистки своих границ и сирийских территорий от террористов. Правовой основы для принятия подобного решения нет", - сказал он.

Министр также прокомментировал невынесение на обсуждение Ходжалинского геноцида госструктурами США, в том числе Палатой представителей, и непринятие каких-либо решений в связи с данным вопросом: "Конечно, если бы азербайджанцы жили в США более ста лет, наш авторитет в этой стране был бы на том же уровне, а то и сильнее, чем у армян".

"Хотел бы отметить, что на сегодняшний день более 20 стран признали Ходжалинский геноцид. Эти страны приняли резолюции по данному вопросу. В документах четко указано, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армяне совершили геноцид в Ходжалы", - добавил он.

Вусала Аббасова