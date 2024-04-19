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Фуад Гусейналиев: У российских миротворцев больше нет задач на азербайджанских территориях

Фуад Гусейналиев: У российских миротворцев больше нет задач на азербайджанских территориях Решение о выводе российских миротворцев из Азербайджана верное, им больше нечего делать на азербайджанских территориях.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 18:22
Фуад Гусейналиев: У российских миротворцев больше нет задач на азербайджанских территориях

Решение о выводе российских миротворцев из Азербайджана верное, у них уже не оставалось никаких задач и обязательств на азербайджанских территориях.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев сказал в передаче "Актуал" на ”Baku TV".

"Нет смысла в дальнейшем нахождении российских военных в Азербайджане. Некоторое время назад они начали помогать с разминированием, но я думаю, что и для этого существуют разные методы. Они могут оказывать свою помощь в разминировании по линии МЧС. Для этого не нужно присутствие вооруженных сил РФ в стране.

Пребывание российских миротворцев в Азербайджане не выгодно ни нам, ни России, наоборот, это дополнительные расходы, бремя”, - отметил Фуад Гусейналиев.

"Видимо российские миротворцы доложили о ситуации официальной Москве. И после этого на уровне руководства страны было решено завершить миссию”, добавил он.

Директор агентства подчеркнул, что размещение миротворцев в Карабахе и других прилегающих районах в 2020 году должно было проводиться параллельно с выводом армянских вооруженных сил с указанных территорий:

"Поскольку они этого не обеспечили, азербайджанская армия в корне решила вопрос. В то же время они должны были помочь наладить диалог между двумя общинами на начальном этапе. По факту, этот диалог уже налажен. В связи с этим решение России вывести миротворцев из Азербайджана вполне оправдано”.

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Версия на английском языке Fuad Huseynaliyev: Russian peacekeepers have nothing more to do in Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке Fuad Hüseynəliyev: Rusiyanın sülhməramlılarını Azərbaycandan çıxarması qərarı məqbuldur

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