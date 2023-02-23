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Решение Международного суда - голос Азербайджана услышан, Армении передан месседж

Решение Международного суда - голос Азербайджана услышан, Армении передан месседж ”Здравые решения международного сообщества должны реформировать Армению".
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 14:08
Решение Международного суда - голос Азербайджана услышан, Армении передан месседж

”Здравые решения международного сообщества должны реформировать Армению".

Об этом Report сказал политолог Тофик Аббасов, комментируя решение Международного суда ООН от 22 февраля 2023 года.

По его словам, международные организации должны отреагировать на деструктивную политику Армении.

Политический обозреватель подчеркнул, что Азербайджан является сторонником прагматичной, реалистичной политики: “Поэтому наш голос слышен во всем мире. Армения проводит реваншистскую политику. Мы это увидели в отношении пострадавших при землетрясении в Турции. Армяне открыто говорили, что надо отравить гумпомощь, направляемую в Турцию. Международное сообщество это видит и относится к этому объективно”.

Политолог считает, что международное сообщество не должно подпадать под влияние армянской пропаганды и в то же время адекватно реагировать на попытки манипулирования Армении.

T.Аббасов отметил, что об акции на Лачынской дороге уже узнали во всем мире, и ее участники организованно сообщают миру о своих требованиях: "Этой акцией мы показываем Армении, что нельзя переходить рамки. Мы не можем спокойно относиться к экологическому террору.”

По словам политолога, военно-политическое руководство Армении пытается использовать полученные из-за рубежа деньги не на региональное сотрудничество, а на давление на Азербайджан: "Международная общественность пытается донести до официального Еревана правду. Международные структуры своими решениями пытаются показать, что ложь Армении уже разоблачена”.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarı - Azərbaycanın səsi eşidilir, Ermənistana mesaj verilir

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