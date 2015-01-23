В посольстве Саудовской Аравии в Баку открыта книга соболезнований в связи с кончиной короля

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В посольстве Саудовской Аравии в Азербайджане открыта книга соболезнований в связи с кончиной короля Абдуллы ибн Абдель Азиза.

Как сообщили Report в посольстве, книга соболезнований открыта сегодня с 9.00 до 16:00 в дипмиссии Саудовской Аравии по адресу улица Сулеймана Дадашова 44/2.

Отметим, что король Абдулла ибн Абдель Азиз скончался сегодня ночью на 91-ом году жизни. Его преемником стал принц Салман ибн Абдель Азиз.