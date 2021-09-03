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Репортаж о Шуше показали по мексиканскому телевидению

Репортаж о Шуше показали по мексиканскому телевидению В программе “Новости” государственного телевидения “Canal ONS”, имеющего широкую зрительскую аудиторию в Мексике, вышло в эфир интервью мексиканского журналиста Федерико Ламонта, посетившего освобожденные от оккупации территории 22-24 июля текущего года,
Внешняя политика
3 сентября 2021 г. 08:39
Репортаж о Шуше показали по мексиканскому телевидению

На государственном телевидении “Canal ONS”, имеющего широкую зрительскую аудиторию в Мексике, в программе “Новости” вышло в эфир интервью мексиканского журналиста Федерико Ламонта, посетившего освобожденные от оккупации территории 22-24 июля текущего года, с послом Мамедом Талыбовым о ситуации в регионе.

Как передает Report со ссылкой на посольства Азербайджанской Республики в Мексике, М.Талыбов отметил, что город Шуша, который был заложен Панахали ханом, имеет особое политико-географическое и историко-культурное значение для Азербайджана, подчеркнул, что освобождение города Шуша от оккупации имеет большое значение для каждого азербайджанца.

Было отмечено, что в настоящее время на освобожденных территориях, которые около 30 лет находились под оккупацией и подвергались армянскому вандализму, проводятся восстановительные работы.

Затем была предоставлена информация о том, что Арменией на освобожденных территориях были проведено массовое минирование, а также полностью разрушена инфраструктура на территориях, пострадавших от оккупации, было отмечено, что в настоящее время Азербайджаном проводится работа по разминированию этих территорий.

Отвечая на вопрос корреспондента о выдающейся азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван, победившей в шахматах известного французского писателя Александра Дюма, посол отметил, что Х.Натаван приходится дочерью последнего карабахского хана, добавив, что ряд выдающихся личностей Азербайджана являются уроженцами Шуши. С сожалением было отмечено, что дворец ханской дочери Натаван, как и многие культурные памятники, подвергся армянскому вандализму.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeksika televiziyasında Şuşa haqqında reportaj efirə gedib

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