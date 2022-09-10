Разрушенные Карабах и Восточный Зангезур глазами путешественников

8 сентября около 40 зарубежных путешественников из более чем 20 стран мира начали визит в освобожденные от оккупации Карабах и Восточный Зангезур. В течение трех дней они путешествовали по маршрутам Шуша-Агдам, Ходжавенд-Физули, Зангилан-Джебраил. Поездка имеет исключительное значение в популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "black tourism".
Возглавляет делегацию Шарль Велей - основатель американского клуба путешественников Most Travelled People.
Report представляет фоторепортаж с поездки.