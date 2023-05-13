Религиозный лидер Грузии направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Католикос-патриарх всея Грузии, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, митрополит Пицундский, Сухумский и Абхазский Илия II направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени Грузинской церкви и от себя лично сердечно приветствую Ваше превосходительство. Поздравляю Вас по случаю 100-летия со дня рождения известного политического и государственного деятеля мирового уровня, гениальной личности Президента Гейдара Алиева.

Этот великий человек, родившийся в Нахчыване сто лет назад, внес важный вклад в историю, а также стал символом Азербайджана. Следует отметить, что при всей своей титанической деятельности как в советский, так и в постсоветский периоды Гейдар Алиев не забывал своих корней и всегда был большим патриотом своей Родины. Глубокая любовь народа к нему связана с тем, что он оставил высокий пост, вернулся на Родину по просьбе народа и все силы отдал своей стране, находившейся в трудной ситуации. Именно эти действия способствовали его новому продвижению, что связано со следующим чрезвычайно важным для возрождения Азербайджана десятилетием. Поэтому он стал уважаемой личностью, любимой своим народом и международным сообществом.

Вы успешно продолжаете его путь, господин Президент. В результате этого Азербайджан на протяжении последних 20 лет отличается своими успехами, созиданием и миром.

Деятельность господина Гейдара Алиева и господина Эдуарда Шеварднадзе пришлась на один и тот же период. Их искренние отношения привели к дружбе наших стран и народов. В результате этого одно из центральных мест в Тбилиси на правом берегу реки Кура названо именем Гейдара Алиева.

Слава Всевышнему, отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами продолжаются. Надеюсь, что эти отношения, основанные на уважении и справедливости, в будущем еще более углубятся.

Еще раз поздравляю Вас и весь азербайджанский народ по случаю 100-летия со дня рождения господина Гейдара Алиева и желаю Вашей стране счастливого будущего".