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Духовный глава Англиканской церкви проинформирован о минных угрозах на освобожденных территориях

Духовный глава Англиканской церкви проинформирован о минных угрозах на освобожденных территориях 2 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с духовным главой Англиканской церкви, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и проинформировал его о масштабности минных угроз на освобожденных от оккупации территориях.
Внешняя политика
2 октября 2023 г. 20:10
Духовный глава Англиканской церкви проинформирован о минных угрозах на освобожденных территориях

2 октября министр иностранных дел Джейхун Байрамов провел встречу с духовным главой Англиканской церкви, архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби и проинформировал его о масштабности минных угроз на освобожденных от оккупации территориях.

Об этом Report сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Также министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал архиепископа о существующих в Азербайджане традициях межрелигиозной гармонии, толерантности и мультикультурализма, отметил, что в нашей стране, где большинство населения составляют мусульмане, наряду с исламской религией, в условиях взаимопонимания, добрососедства и мира живут люди христианской, иудейской и других религий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAnqlikan Kilsəsinin dini rəhbəri genişmiqyaslı mina təhdidləri barədə məlumatlandırılıb

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