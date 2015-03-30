Религиозные деятели Азербайджана направили обращение религиозным лидерам мира в связи с геноцидом 31 марта

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ "Цель учиненного армянами 31 марта геноцида заключалась в изгнании азербайджанцев с исконных территорий и создании на оккупированных землях выдуманной армянскими историками и идеологами "Великой Армении". Исторические факты доказывают, что на картах прошлого столетия площадь Азербайджана указывалась в 114 тыс. кв. м. Однако, в результате оккупации армянами наших территорий и изгнания местного населения с исторической родины, площадь нашего государства сократилась до 86,6 тыс. кв. м".

Как сообщает Report, об этом отмечается в обращении, направленном религиозным лидерам мира, в парламенты и международные организации по случаю геноцида 31 марта председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх уль-исламом Хаджи Аллахшукюром Пашазаде, архиепископом Баку и Азербайджана Александром, руководителем общины горских евреев в Азербайджане Мелихом Евдаевым и председателем общины европейских евреев в Азербайджане Геннадием Зельмановичем.

Авторы обращения отмечают, что на протяжении более 200 лет армянские националисты неоднократно учиняли геноцид против азербайджанского народа и проводили оккупационную политику.

"В результате захвата армянами Карабаха и прилегающих районов было оккупировано 20% наших территорий, азербайджанские земли были разделены. В 1905-1918 гг. армяне учинили геноцид против азербайджанцев в Баку, Нахчыване, Карабахе, Шемахе, Губе и других регионах. Были зверски убиты десятки тысяч мирных жителей, разрушены исторические, культурные памятники и мечети. Принадлежащий Азербайджану Зангезурский регион, без всякого основания превратился в государство под названием Армения, а в Нагорном Карабахе была создана автономия. В 1948-53 гг. с территории, созданной на наших исторических землях Арменией, были массово изгнаны азербайджанцы. В результате этого создали нынешнюю Армению. В конце 80-х годов прошлого столетия после отстранения из состава руководства СССР видного государственного деятеля азербайджанского народа Гейдара Алиева, армяне вновь изгнали с родных земель более 250 тыс. азербайджанцев и оккупировали 20% наших территорий. Однако, после возвращения Гейдара Алиева к политической власти в Азербайджане, об этих трагедиях узнала вся мировая общественность. После подписания в 1998 году общенациональным лидером соответствующего указа, 31 марта стал официально отмечаться как день геноцида. Хотя Совбез ООН принял 4 резолюции, связанные с оккупацией азербайджанских территорий, армянская сторона до сих пор не выполнила их. Обратившись к религиозной общественности мира, мы призываем дать политическую и юридическую оценку геноциду, учиненного армянами против азербайджанского народа. Пусть Всевышний поможет всем отличить правду от лжи. АМИНЬ!", - говорится в обращении.