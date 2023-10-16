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Ректор Университета имени Йылдырыма Баязида: Придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

Ректор Университета имени Йылдырыма Баязида: Придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном Университет имени Йылдырыма Баязида придает большое значение сотрудничеству с братскими странами, включая Азербайджан
Внешняя политика
16 октября 2023 г. 18:45
Ректор Университета имени Йылдырыма Баязида: Придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

Университет имени Йылдырыма Баязида в Анкаре придает большое значение сотрудничеству с братскими странами, включая Азербайджан.

Об этом анкарскому бюро Report заявил ректор университета Али Ченгиз Кёсеоглу.

Он отметил, что учебное заведение занимает одно из лидирующих мест среди вузов Турции по связям с тюркским миром: "В этом плане наш университет - единственный вуз, открывший исследовательский центр в Узбекистане. Мы проводим совместные занятия по юриспруденции для наших узбекских братьев".

Али Ченгиз Кёсеоглу отметил, что Азербайджан может перенять 100-летний опыт Турции в области образования и права: "Наш университет готов сотрудничать с братскими странами в области права и оказывать посильную помощь. Мы можем создать модель узбекского центра в Азербайджане и других тюркских странах".

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Версия на азербайджанском языке Yıldırım Bayazit Universitetinin rektoru: “Azərbaycan da daxil olmaqla, qardaş ölkələrlə əməkdaşlığa önəm veririk”

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