Ректор Университета имени Йылдырыма Баязида: Придаем большое значение сотрудничеству с Азербайджаном

Университет имени Йылдырыма Баязида придает большое значение сотрудничеству с братскими странами, включая Азербайджан

Университет имени Йылдырыма Баязида в Анкаре придает большое значение сотрудничеству с братскими странами, включая Азербайджан.

Об этом анкарскому бюро Report заявил ректор университета Али Ченгиз Кёсеоглу.

Он отметил, что учебное заведение занимает одно из лидирующих мест среди вузов Турции по связям с тюркским миром: "В этом плане наш университет - единственный вуз, открывший исследовательский центр в Узбекистане. Мы проводим совместные занятия по юриспруденции для наших узбекских братьев".

Али Ченгиз Кёсеоглу отметил, что Азербайджан может перенять 100-летний опыт Турции в области образования и права: "Наш университет готов сотрудничать с братскими странами в области права и оказывать посильную помощь. Мы можем создать модель узбекского центра в Азербайджане и других тюркских странах".